(Di mercoledì 22 novembre 2023) Finisce l'avventura dinel challenger spagnolo di(118.000 di montepremi su terra). Andrea(151) è stato superato per 75 63 da Roberto Bautista ...

Valencia: resta Fognini, fuori Pellegrino, Giannessi e Brancaccio

Finisce l'avventura di Pellegrino, Giannessi e Brancaccio nel challenger spagnolo di(118.000 di montepremi su terra). Andrea Pellegrino (151) è stato superato per 75 63 da Roberto Bautista Agut (62), Alessandro Giannessi (212) ha perso per 61 06 76 dallo spagnolo Alberto ...

Valencia: resta Fognini, fuori Pellegrino, Giannessi e Brancaccio SuperTennis

MotoGP | Giovedì a Valencia gli ultimi movimenti di mercato 2024 Motorsport.com Svizzera

Valencia: resta Fognini, fuori Pellegrino, Giannessi e Brancaccio

Finisce l'avventura di Pellegrino, Giannessi e Brancaccio nel challenger spagnolo di Valencia (118.000 € di montepremi su terra). Andrea ...

MotoGp di Valencia, Bagnaia: “21 punti da Martin sono pochi, non posso rilassarmi”

Valencia – Sale l’attesa per il Gp di Valencia ... dove abbiamo il potenziale per fare bene”. Bagnaia resta concentrato, nulla è scontato. Dichiara ancora: “Il nostro approccio al fine settimana non ...