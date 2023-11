Va in Marocco per un intervento di chirurgia estetica ma muore per un malore | Civitanova piange Svetlana

Protesta in città del Marocco per ritardo negli aiuti post - sisma

Musica e antiche tradizioni per aiutare la sua gente : un “ambasciatore” del Marocco incanta i presenti all’asilo “Il piccolo principe”

Bmw vuole il cobalto ‘etico’ del Marocco per le batterie. Ma i lavoratori della miniera si ammalano e vengono sfruttati

Qualificazioni africane Mondiali 2026 : vince il Marocco - pari per Camerun e Senegal. Cade il Ghana

Dall'economia interna alle relazioni internazionali. Ecco perché per il Marocco i flussi migratori sono una risorsa

Muore a 48 anni in Marocco: era andata a fare un intervento Cronache Maceratesi

Parte da Civitanova e va in Marocco per un intervento di chirurgia estetica. Estetista 48enne muore all’improv corriereadriatico.it

A nord continua a chiudere le frontiere in partnership con l’Ue. Ma dall’inizio del nuovo millennio il Marocco ha trasformato la politica migratoria dall'Africa sub-sahariana in un asset per i propri ...

Viaggio fotografico nel Marocco che ha trasformato in risorsa i flussi migratori

Negli ultimi due decenni, il paese nordafricano è diventato sempre più una destinazione per i migranti, soprattutto dall'Africa occidentale. Le immagini ...