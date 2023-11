Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 22 11 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Vabbè, su, nessuno ci aveva creduto davvero che fossimo riusciti a liberarci per sempre di Ida Platano e Armando Incarnato, giusto? Sarebbe stato troppo facile, e pure troppo bello. E Maria De Filippi non è mica solita regalarcele ‘ste bottedecul*, anzi. Manco il tempo di tirare un sospiro di sollievo, di solito, che t’arriva ‘na mazzata tra capo e collo. Appunto. Avete presente quando, dopo che ti eri ritrovato le cimici in casa, tu riesci a scacciarle godendoti quella bellissima sensazione di essertele finalmente levate di torno e poi sbadabam!, rieccole sbucare a infestarti l’esistenza? Ecco, oggi aè andata più o meno così. Già lo scorso anno, quando la Platano era uscita tutta gaudiosa dallo studio con Alessandro Vicinanza, io lo dicevo che l’avremmo rivista presto. E ‘nfatti. Eccola rispuntare, in tutta la sua estrema grazia e nota ...