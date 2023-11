Uomini e Donne | Anticipazioni | Clamoroso Ritorno Al Trono Over!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Colpo di scena nell’ultimissima registrazione di. Alessandro Vicinanza è tornato nel programma. Non per riconquistare la sua ex Ida Platano, ma per cercare un nuovo amore. Si è infatti seduto nel parterre delOver. Roberta invece, è stata scaricata da Marco Antonio, mentre Ida continua il suo percorso da tronista conoscendo nuovi corteggiatori. Ecco quello che è accaduto in studio!di Alessandro Vicinanza alOver A distanza di 24 ore, i protagonisti disi sono ritrovati in studio per una nuova registrazione. C’è stato uncolpo di scena, visto che Alessandro Vicinanza è tornato a sedersi nel parterre delOver. In studio c’è stato un confronto ...