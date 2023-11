Uomini e Donne | anticipazioni 22 novembre | come andrà la nuova avventura di Gemma Galgani?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 novembre 2023)22: che novità ci saranno in questa puntata? Cerchiamo di scoprirle insieme!22: si parlerà ancora di? Può essere, infatti ieri è sceso per lei un altro cavaliere, dopo le ultime delusioni amorose con Maurizio e Bruno. Questo nuovo è un 50enne: ha ben 23 anni in meno di? Tina Cipollari la rimprovererà ancora di essere interessata apiù giovani? Cosa succederà a Cristian Forti del Trono Classico, dopo aver convinto Virginia Degni e Valentina Pesaresi a tornare e aver rischiato a questo punto di perdere Valeria Panza? Queste appunto sono ...