Un lavoratore su 3 lamenta problemi relazionali sul posto di lavoro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Jointly e Modus hanno dato vita all’Osservatorio Jointly Balance, un attentodi analisi di quanto emerso dall’utilizzo del servizio Jointly Balance, con l’obiettivo di analizzare concretamente l’impatto che un programma di benessere organizzativo ha sulle persone, ma anche sull’azienda stessa in termini di engagement e di crescita di valore. L’Osservatorio ha analizzato, dal 2020 ad oggi, un campione statisticamente rappresentativo di 500 persone che hanno usufruito del servizio di counseling aziendale, portando alla luce come un supporto psicologico all’interno dell’azienda svolga una funzione di ascolto delle persone, e di comprensione delle loro problematiche, fondamentale per supportare il benessere e l’engagement dei dipendenti e dell’azienda stessa. “Il beneficio di adottare all’interno della propria azienda una serie di strumenti di ascolto è quello di ...