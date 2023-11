Ultim’ora Schumacher | notizia appena arrivata |  ora è UFFICIALE

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) I tifosi sognavano da tempo di poter rivedere il pilota tedesco che dopo mesi di inattività potrà tornare a gareggiare Il mondo della Formula 1 sa essere molto spietato perché la concorrenza è sempre molto alta e ci sono tantissimi piloti molto bravi in giro per il pianeta che ambiscono ad entrare in questa ristrettissima cerchia. Da anni infatti il numero di piloti presenti in pista durante le gare del mondiale sonoventi con dieci scuderia che concorrono per la vittoria. Soprattutto per ragioni di sicurezza in pista questo numero non si aumenta e così tra i professionisti del volante c’è moltissima concorrenza perché basta sbagliare qualche gara in una stagione per rischiare di perdere il posto in favore di qualche altro collega che soGNa di entrare nel giro di Formula 1. Lo sa bene Mick, figlio della leggenda Michael, che ...