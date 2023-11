Ultime Notizie Roma del 22-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione anni Giuliano Ferrigno di apertura la politica Frecciarossa in ritardo il ministro Lollobrigida scendi dal treno con una fermata straordinaria decisa apposta per lui è proprio quel viaggio in auto blu è quello che sarebbe successo ieri sulla linea dell’alta velocità Torino Salerno secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano la fermata è stata resa disponibile alla discesa di tutti come da annuncio diffuso sul treno la replica del ministro dopo le polemiche sollevate la fermata di Ciampino Non ha comportato un ulteriore ritardo per i viaggiatori afferma invece in Italia ma L’opposizione attacca dal PD su Line di Chiara abbiamo presentato un’interrogazione trovo quello Di Lallo Brigida un comportamento indegno arrogante per un inizio della Repubblica le ...