Ultime Notizie Roma del 22-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano l’aula del Senato ha approvato all’unanimità con 157 voti favorevoli il disegno di legge del governo contro la violenza alle donne il provvedimento è diventato legge Intanto in Germania il 22 anni Filippo tour ha amici del sequestro di persona Salice le prime parole messe a verbale dalla polizia tedesca quando è stato arrestato e ragazze la ferita con mani e caviglie vestiti ancora sporchi di sangue ho mangiato la mia fidanzata ho pagato 7 giorni perché pensavo di farla finita ho pensato più volte e darmi a schiantare contro un ostacolo e più volte che sono messo un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio di farla finita Oggi è stata autorizzata l’estradizione entro alcuni giorni e forse settimana prossima arriverà in ...