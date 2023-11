Ultime Notizie Roma del 22-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione in apertura torniamo alla l’omicidio alla morte di Giulia Cecchetti Filippo Turetta tornerà a breve in Italia la consegna del cittadino italiano è stato utilizzato oggi dalla Procura Generale di nonnberg percorso trasferimento alla custodia del italiana verrai entro alcuni giorni lo ha comunicato a Lanza una magistrata della stessa Procura Generale regionale bella sassonia-anhalt la procuratrice capo Tatiana Leicester riferendosi a Filippo durezza età di identificato il corpo di Shanghai una ragazza scomparsa nell’attacco di nella festa di Ray me lo scorso VII ottobre di quell’ora non ti era saputo più nulla Lo hanno riferito i media locali la presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata la cancelleria federale a ...