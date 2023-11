Ultime Notizie Roma del 22-11-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dailynews radiogiornale e ben ritornati raccolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo di Israele definiscono molto vicino un accordo a tre guarda e per rilascio di alcuni ortaggi almeno 50 persone potrebbero essere liberate secondo Israele il gabinetto di guerra di Israele è stato convocato Intanto stasera a Tel Aviv e lo riferiscono i media locali sul tavolo gli aggiornamenti relativi all’accordo per la liberazione degli ostaggi catturati da ma è stata trasmessa in Germania la richiesta dell’autorità italiana di segnare il nostro paese Filippo Turetta quanto ti ha prende il Ministero della Giustizia Infatti terminato tutte le attività per il momento di sua competenza nella trasmissione in Germania del mandato di arresto europeo nell’ordinanza con cui di Venezia Benedetta Vitolo ha ...