Ultime Notizie Roma del 22-11-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio quasi 20% degli uomini è convinto che le violenze sessuali si hanno provocate dal modo di vestire delle donne il dato che emerge Dalle prime risultanze sul periodo maggio lugliodell’indagine Istat stereotipi di genere immagini sociale della violenza secondo cui 48 e 7% degli intervistati ancora almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale e il 39% degli uomini Pensa che una donna possa sottrarsi a un rapporto è davvero non lo vuoi che torniamo a parlare della morte di Giulia c’è che tiene in tribunale tedesco ha disposto l’estradizione per Filippo Turetta la decisione sarà comunicata al Ministero della che chiederà Ministero dell’Interno di disporre il trasferimento in Italia dato che Filippo Turetta accettato una procedura semplificata di ...