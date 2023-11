Ultime Notizie Roma del 22-11-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ovviamente gli esseri in apertura di giornale è arrivata la decisione del premier israeliano Netanyahu sull’accordo sugli ortaggi ma metti in guardia la guerra continuerà anche dopo il cessate-il-fuoco dai media arriva la notizia che accordo prevede un cessate il fuoco di 4 giorni il rilascio dei 50 stati israeliani tra cui 30 bambini 8 madri altre 12 donne in cambio della libertà di 150 palestinesi due mesi sta lavorando per ospedale nord di Gaza City Intanto oggi Papa Francesco incontro era in Vaticano i denti distinti e familiari degli ostaggi italiani è una delegazione dei palestinesi di Gaza la cronaca giornata di dolore ieri delle studentesse e degli studenti per il femminicidio di Giulia cecchettin l’ha venduta anni uccisa dall’ex fidanzato ...