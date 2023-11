Ultime Notizie Roma del 22-11-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Alfieri essere in apertura una decisione difficile ma giusta ne torniamo primo ministro di Israele ha spiegato così imprevisto via libera ieri del governo l’accordo per la liberazione dei 50 stati rapiti da Massimo Attack 7 ottobre scorso L’intesa via Traversa La fumata bianca secondo i media israeliani poteva rilascio di 30 bambini automatici altri 12 donne a partire probabilmente da oggi Inoltre scatterà un cessate il fuoco di 4 la pizza di casa in base alle news per ogni stato rilasciato italiane Ribera tre palestinesi attualmente detenuti semaforo verde anche alla consegna di carburante t’aiuti nell’enclave i primi ortaggi verranno rilasciati Domani dammi i bambini dovrebbero essere liberati a gruppi di 12 giorno per giorno la cronaca giornata di rape ...