Ugarte e il gestaccio a Messi | l'uruguayano si pente | 'Sono un animale'

Ugarte sullo scontro con De Paul: 'Ho rivisto il mio gesto. Sono un animale'

Manuelè tornato sullo scontro avvenuto settimana scorsa contro Rodrigo De Paul . I due si erano ... Fanno scalpore le sue dichiarazioni nei confronti dell'avversario per ilripreso ...

Ugarte sullo scontro con De Paul: “Ho rivisto il mio gesto. Sono un animale” ItaSportPress

Ugarte e il gesto di cattivo gusto a De Paul: "Quando è diventato virale volevo morire" TUTTO mercato WEB

Ugarte sullo scontro con De Paul: “Ho rivisto il mio gesto. Sono un animale”

Manuel Ugarte è tornato sullo scontro avvenuto settimana scorsa ... Fanno scalpore le sue dichiarazioni nei confronti dell'avversario per il gestaccio ripreso dalle telecamere: "Quando ho visto il ...

Messi si trasforma in Undertaker e prende per il collo Olivera (VIDEO)

Quasi rissa in campo durante Argentina - Uruguay. Messi che afferra per il collo il povero Olivera ha ricordato il wrestler noto come The Undertaker Argentina's forward Lionel Messi (C) and Uruguay's.