UeD anticipazioni 22-24 novembre | Ida tronista | torna Armando e putiferio

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 novembre 2023) LeUomini e Donne delle prossime puntate, trasmesse tra il 22 e il 242023 su Canale 5, rivelano che Ida Platanonel programma come. In studio anche il ritorno diIncarnato nel parterre del Trono Over che avrà, sin da subito, una discussione piuttosto accesa con Cristina. Il ritorno di Ida, naturalmente, scombussolerà non poco gli animi all'interno del parterre. Soprattutto Roberta Di Padua avrà delle cose da dire a riguardo. Ricordiamo che tra le due donne non scorre esattamente buon sangue a causa di alcune vicende pregresse che interessano soprattutto Riccardo Guarnieri. Al Trono Classico, invece, Cristian Forti avrà delle discussioni piuttosto accese con le sue corteggiatrici. Ida Platanoe corteggiatori scappano: ...