Ue | Smeriglio S&D | ' rispetto colleghi Pd ma non brindo | hanno vinto le destre'

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Mi spiace ma nonalla debacle delle ambizioni ecologiste. La lotta al cambiamento climatico dovrebbe essere sempre la priorità della nostra agenda.i mieidella delegazione italiana del Pd, capisco le loro preoccupazioni circa la tenuta della filiera produttiva, ma ho votato convintamente come da indicazione dei Socialisti e Democratici e anche dei Verdi per una vera e ambiziosa transizione ecologista capace di modificare nel profondo il nostro modello di sviluppo. Anche a partire dagli imballaggi". Lo dice l'eurodeputato del Gruppo S&D Massimiliano. "Non ci siamo riusciti,lenegazioniste, basta leggere i comunicati entusiasti di Salvini e Tajani sul rischio dell'isteria ecologista, ...