Ue | Meloni | Italia non vuole Patto allegro | cerchiamo sintesi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Berlino, 22 nov. (askanews) – “La trattativa” suldi stabilità “non è facile, si fanno passi avanti giorno per giorno. Chiarire le necessità aiuta a trovare soluzioni di. L’non richiede” una politica “allegra, non l’abbiamo fatto e non lo facciamo, siamo un governo serio. Chiediamo la protezione degli investimenti: secondo noi è importante che i parametri tengano conto degli sforzi per favorire le transizioni e le scelte strategiche. La posizione della Germania richiama soprattutto al tema del rientro del debito eun punto di incontro migliore per unche è possibile rispettare, perchè siamo un governo serio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiain conferenza stampa a Berlino dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Scholz. ...