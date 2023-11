Ue | Mammuccini Federbio | ' siamo all' anno zero delle politiche di sostenibilità agricola'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Oggi il Parlamento Europeo ha respinto il regolamento sulla riduzione dei pesticidi previsto dalla road map della Strategia Farm to Fork. Quello che sta succedendo è molto grave: sui temi della difesa dell'ambiente e della salute umanatornati, con il voto di oggi e non solo, all'comunitarie”. Lo dice Maria Grazia, presidente die fondatrice della campagna 'Cambia la terra', un progetto che vede anche la partecipazione di Legambiente, Lipu, Medici per l'ambiente, Slow Food e WWF. "Nel 2020, in piena pandemia, l'Europa ha avuto il coraggio e la visione di lanciare il Green Deal e la sua applicazione all'agricoltura, la Strategia Farm to Fork, che prevede tra i suoi capisaldi la riduzione del ...