Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Putin | dobbiamo pensare a come mettere fine «alla tragedia in Ucraina»

Jamala - la cantante ucraina vincitrice dell’edizione 2016 di Eurovision è ricercata in Russia per “crimini non specificati”

DIRETTA Ucraina - USA : “Iran potrebbe fornire missili a Russia”

Ucraina : Kiev - 'la Russia ha perso 320.670 soldati dall'inizio della guerra'

DIRETTA Ucraina - USA : “Iran potrebbe fornire missili a Russia”

L’economista Miaari : la NATO in Ucraina è una minaccia per la Russia così come l’Iran con le armi nucleari lo è per Israele