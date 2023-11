Ucraina | Mosca | ' distrutte nel Mar Nero 4 imbarcazioni di Kiev senza pilota'

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 22 nov. (Adnkronos) - Le forze dihanno distrutto quattroucraineequipaggio in rotta verso la Crimea occupata. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, mentrenon ha confermato la notizia.

Ucraina - Mosca : piano ‘Maidan 3’ per rimuovere Zelensky

Ucraina - Zelensky : “Mosca vuole un ‘Maidan 3’ per rimuovermi”

La grottesca campagna di disinformazione russa per destabilizzare l'Ucraina

... alcune strutture coperte comandate direttamente daavrebbero dovuto eliminare una lista di ... con l'aiuto delle fake news contro il governo di Zelensky, propagandare l'immagine di un'...

Guerra Russia-Ucraina, Mosca schiera il missile Avangard: viaggia fino a 34.000 k/h Sky Tg24

Ucraina: Casa Bianca, da Teheran missili balistici a Mosca - LaPresse LAPRESSE

La nuova alleanza tra Erevan e Kiev

Dall’inizio dell’operazione speciale della Russia in Ucraina, dall’Armenia si è alimentato sempre più il rapporto con Kiev, visto anche come la mediazione possibile per ...

Ucraina. Zelensky: la rivolta di Maidan, la prima vittoria. Ma crescono le tensioni

Il presidente invoca unità a 10 anni dalla rivoluzione anti-russa. Ma cresce la rabbia fra la gente: «In troppi si arricchiscono con la guerra». Il Papa: vicino al popolo che soffre ...