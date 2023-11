Ucraina | Kovalenko | «Non è colpa degli atleti russi | ma mi spiace non abbiano fatto dichiarazioni contro la guerra»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Le parole di Viktor, centrocampista dell’Empoli ucraino di Kherson, sullaine sui colleghiViktorha parlato alla Gazzetta dello Sport dellain, in particolare nel suo paese natale, Kherson. Di seguito le parole del centrocampista dell’Empoli. FAMIGLIA – «La famiglia? Ci siamo un po’ sparpagliati. Papà, che si chiama come me, mi ha raggiunto a Empoli. Mamma Ludmilla ha deciso di restare a Kherson. Mio fratello Dimitri si è spostato in Germania e per fortuna lavora lì. La mia fidanzata Anastasia di solito è qui a Empoli, ma adesso è tornata a Kiev dalla sua famiglia per qualche giorno: trenta ore di pullman. Da Firenze ogni settimana ci sono le partenze. Non sono preoccupato, a Kiev la situazione è sotto ...