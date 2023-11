Ucraina e Israele | due guerre di cui non si vede la fine

L’economista Miaari : la NATO in Ucraina è una minaccia per la Russia così come l’Iran con le armi nucleari lo è per Israele

Papa Francesco: udienza, in Terra Santa 'non è guerra, è terrorismo', 'non andare avanti con le passioni che alla fine uccidono tutti'

... specialmente per le care popolazioni dell', la martoriata, die della Palestina". È l'appello del Papa al termine dell'udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua ...

Prima l’Ucraina, poi Israele: perché l’occidente è ai piedi di un vulcano Il Foglio

Israele e Ucraina, quanto pesano l'informazione e il consenso Adnkronos

La chiamata non è un privilegio, il Vangelo è per tutti

Il Vangelo non è solo per me, è per tutti. Non lo dimentichiamo». E il Papa non dimentica neppure di pregare per la martoriata Ucraina, per Israele, per la Palestina e per quanti soffrono a causa ...

I pericoli diplomatici della "guerra cauta"

Sebbene questo riduca notevolmente i problemi per il team di Biden, una grave ripercussione è inevitabile: la guerra di Israele è una terribile distrazione dalla guerra in Ucraina, che a sua volta è ...