Uccp di San Giorgio del Sannio | lettera di Mastella al direttore generale Volpe

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento Clementeha inviato stamane unaaldell’Asl Gennaro: “Alcune sigle sindacali e diversi sindaci e amministratori dell’hinterland e del Medio Calore mi hanno espresso, in qualità di Presidente del Comitato di rappresentanza dei Sindaci dell’Asl di Benevento, preoccupazione per la paventata chiusura dell’(Unità complessa cure primarie), ubicata nel territorio di Sandel. Si tratta – prosegue– di un’esperienza moderna ed efficiente di sanità territoriale, un presidio divenuto punto di riferimento per i cittadini e un modello unanimemente apprezzato nel contesto di un ambito, quale la medicina ...