Uccisa da malore a 53 anni, addio a Paola Coluccini

La donna è stata trovata nel suo letto dai familiari. Sarà eseguita l'autopsia. Vasto cordoglio a Pietrasanta: aveva lavorato in Versiliana e al Sant'Agostino

Maria Bella è stata uccisa. La Procura apre un fascicolo per omicidio volontario

Marsciano (Perugia), 22 novembre 2023 – Maria Bella , il 21 marzo, non è morta per un incidente domestico, per una fatale caduta accidentale. Maria Bella è stata uccisa. È quanto ipotizza la Procura d ...