Uccide il figlioletto di 4 mesi | ergastolo al papà | “Non volevo”

(Di mercoledì 22 novembre 2023)il figlio di appena 4e prova a simulare un incidente domestico. Reece Kelly, 31 anni, di Workington, Cumbria, Regno Unito, ha provato a negare di aver ucciso il figlio di pochi, deceduto a causa di un trauma cranico, ma alla fine ha ammesso le sue colpe. L’uomo ha assicurato che non era sua intenzione fargli del male, ma di fatto il piccolo non è riuscito a sopravvivere alle lesioni. Volontà o meno, l’uomo in questi giorni è stato condannato all’con un minimo di 18 anni in carcere. Insieme alla condanna per omicidio l’uomo è stato accusato di abusi sui minori, reato del quale ha risposto anche la mamma del bambino: Georgia Wright, 23 anni, condannata a tre anni di detenzione. Secondo una perizia, il neonato aveva varie emorragie al cervello e agli occhi, aveva anche lividi sul petto, ...