Ubik Liberi Tutti | gli allievi del Test Teatro Stage alla presentazione del libro “Il mostruoso femminile”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 25 novembre alle ore 18, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,, Laboratorio di recitazione e sperimentazione scenica curato da Monica Carbini (che svolge i suoi corsi a Benevento, presso il centro di produzione di Accademia di Santa Sofia), parteciperà con una lettura performativa,del“Il”, presso la libreria caffetteria,, di Benevento. In scena, in libreria, non solo Monica Carbini, ma anche un nutrito gruppo di allieve edel suo corso, che hanno voluto aggiungere la loro voce a questo importante ...