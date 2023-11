Twitch | settimana di beneficenza con l’evento globale Together for Good

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Dal 28 novembre al 3 dicembre, il sito di video in live streamingpromuoverà le raccolte fondi benefiche organizzate dagli streamer, mettendole in evidenza sulla sua homepage e i suoi canali social. Questa iniziativa è parte delfor, organizzato dal servizio di live streaming per celebrare la generosità della community. Gli streamer, infatti, nel corso degli anni hanno spesso mobilitato le proprie community, sensibilizzandole verso diverse cause e organizzando iniziative a fin di bene. Attraverso maratone di gaming, sfide di speedrunning, vendita di videogiochi vintage, la community diha donato oltre 400 milioni di dollari insolo nel 2023. Nel corso della prossima...