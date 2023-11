Turetta | dalla Germania il via libera all' estradizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) È arrivato il viaall'di Filippo, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il giovane, rinchiuso in una cella di isolamento nel penitenziario di Halle, ha confessato subito l'assassinio agli agenti tedeschi che sabato sera lo hanno fermato in autostrada. Secondo il giudice per le indagini preliminari,è un uomo pericoloso che potrebbe uccidere altre donne. Secondo la ricostruzione della Procura, Giulia Cecchettin ha lottato per 25 minuti prima di morire dissanguata. Primi contatti tra Giorgia Meloni e Elly Schlein per trovare una intesa su una legge sulla violenza di genere.