Tumori polmone - al via campagna consapevolezza 'Nuove opzioni. Nuovi percorsi'

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Fare awareness sul tumore al, sensibilizzare la popolazione sull'esistenza e sull'importanza dello screening come forma di prevenzione, informarla sulla possibilità di effettuare test di genetica molecolare per individuare l'eventuale presenza di mutazioni e sui benefici delle terapie adiuvanti per la malattia operabile e delle terapie farmacologiche innovative per inon resecabili. Sono gli obiettivi delladi sensibilizzazione 'Nuovepercorsi', promossa da AstraZeneca con la collaborazione dell'Associazione Walce, Women against lung cancer in Europe. Il tumore alè oggi il big killer oncologico in Italia con oltre 30mila decessi ogni anno, che spesso non presenta sintomi nelle fasi iniziali di malattia. Nel 2022 – ricorda ...