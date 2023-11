Tumori | Carolina Marconi | “Ho combattuto e vinto il cancro grazie ad Alessandro”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – "Sono orgogliosa e onorata di essere ambassador in questo incredibile evento perché mi ha dato l’opportunità di far capire la mia storia. Una storia difficile, che hoe hoad, che è sempre stato al mio fianco. Non si parla mai degli uomini: padri, fratelli, mariti, compagni e di quanto sia difficile per loro stare vicino alle proprie donne, che affrontano il tumore senza mollare. La famiglia è importante, è la miglior medicina, è tutto. L’evento di oggi ci darà tanto, perché ci sono tre storie importanti, che faranno emozionare". Così la showgirl, attrice e oggi imprenditrice, ambassador della VI edizione di #afiancodelcoraggio, il premio letterario promosso da Roche che dà voce alle storie di malattia narrate dalla ...