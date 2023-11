TS – l’attacco alle critiche e il futuro in panchina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) 2023-11-22 22:00:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: “La Roma è troppo criticata e lo è anche Mourinho. Ha un profilo che apre un po’ la porta a questo tipo di situazioni” – lo ha detto il tecnico giallorosso in un’intervista alla Rai, in un estratto andato in onda al Tg2 Sport. Poi ha proseguito: “Un esempio è il nostro percorso verso la finale di Europa League… è stato facilissimo! Con un altronatore e un club differente, la storia sarebbe del tutto diversa. Per me non è un problema, ma penso lo sia per la squadra e per i tifosi, che si meritano di più. Ma è una gioia per gli pseudo tifosi e gli pseudo intellettuali del calcio”. Mourinho, la Roma e il rapporto con i tifosi Il portoghese ha ribadito anche il suo particolare rapporto con l’ambiente giallorosso. “Questa gente ti fa ...