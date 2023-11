Trullo – Vigili sgomberano alloggi occupati abusivamente

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono tre gli obiettivi nel mirino degli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale, che nella mattinata del 22 novembre hanno sgomberatodi proprietà Aterin zona, nel municipio XI. In tutto sono state trovate 10 persone all’interno, sei delle quali sgomberate e denunciate per occupazione abusiva. Una fra queste è stata deferita all’Autorità giudiziaria anche per abuso edilizio, considerato che aveva diviso in due appartamenti l’o che aveva occupato, facendo subentrare la famiglia di 4 persone del figlio, a cui si è garantita una tempistica più lunga di allontanamento. Gliliberati saranno riconsegnati alla proprietà, che provvederà a garantire ...