Truffa a una coppia di anziani di Matera | tre giovani denunciati

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAccusati di averto unadidi, portando via dalla loro abitrazione 750 euro in contanti e alcuni oggetti preziosi, tredella provincia di Napoli sono statidalla Polizia. I tre sono stati fermati dalla Stradale nei pressi di Grottaminarda: le perquisizioni personali e dell’automobile su cui viaggiavano hanno permesso di recuperare e porre sotto sequestro il denaro e i monili. Secondo quanto denunciato alla Polizia, glisarebbero stati contattati con l’ormai consueta telefonata del figlio in difficoltà, che chiedeva ai genitori di preparare quattromila euro in contanti da consegnare a un amico che si sarebbe poi recato nella loro abitazione: il ‘telefonista’ è riuscito a convincerli a ...