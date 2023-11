Tromba marina sulle coste di Amalfi | grande apprensione | immagini spaventose

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nel corso del pomeriggio di ieri unad’aria si è abbattutatane, verso le 16.26. Il fenomeno ha toccato la parte di costa tra Maiori e Capo Orso: fortunatamente non vu sono stati danni ma lediffuse da Il Quotidiano della Costiera sono decisamente impressionanti. Rimane attiva l’allerta gialla sul territorio campano. Trombe marine, un fenomeno estremamente variabile Unad’ariaè un vortice intenso che si forma al di sopra di una superficie acquatica, quando particolari condizioni atmosferiche si manifestano. Questo fenomeno è essenzialmente una versione acquatica del tornado, e viene solitamente osservato in prossimità di corpi d’acqua come mari e laghi. Il processo di formazione inizia con il surriscaldamento ...