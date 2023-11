Triple H | “Vince diceva sempre di pensare come un fan Funziona sempre”

(Di mercoledì 22 novembre 2023)H, dopo la fusione tra UFC e WWE sotto Endeavor, ha lasciato ogni compito a livello dirigenziale ma è stato scelto dalla nuova TKOresponsabile del team creativo. In parole povere, il King of Kings continua a fare quello che gli riesce meglio, ovvero gestire le storie che vanno in onda settimanalmente a Raw e Smackdown, dopo aver di fatto lasciato “in eredità” NXT al suo amico diShawn Michaels. Con Survivor Series alle porte,H ha discusso di diversi argomenti allo Sports Illustrated, tra cui un significativo consiglio datogli qualche anno fa daMcMahon: “mi ha insegnato tanti anni fa che se ti metti dalla parte dei seggiolini (dei fan ndr), non sbaglierai mai. Devimantenere ...

Basket Eurocup 2023/24: Trento cede il passo in casa del Podgorica all'over time

Ledi Wright e di Makoundou però rimandano tutta alla parità con i tempi regolamentari che ... Popovic e Paul passa definitivamente ela partita per 98 - 96.

I Lakers dominano contro i Jazz e vincono il Gruppo A dell’NBA In-Season Tournament LakeShow Italia

Di recente, è partita la promozione per la pellicola dato che uscirà a dicembre 2023, ma la WWE non ne ha parlato e a spiegare il perché è stato Triple H intervistato su Greg & The Morning Buzz. Non c ...

Treviso Basket, ottava sconfitta di fila: Napoli vince in volata al Palaverde

Dopo un terzo quarto stellare (28-14) che rimedia un brutto primo tempo, la squadra di Vitucci si ferma, e la preghiera di Booker si ferma sul ferro ...