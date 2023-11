Trionfo Argentina in Brasile dopo gli scontri! Entra Lautaro Martinez

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’sbanca il Maracanà, in una partita iniziata con mezz’ora di ritardo per via di alcuni scontri fra le due tifoserie con forte intervento della Polizia. Ildi Carlos Augusto (90?) cade 0-1,in campo nel finale. COLPACCIO ESTERNO – L’alcuni minuti di forte tensione, si prende il Maracanà. La Seleccion impone la terza sconfitta consecutiva alnelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, imponendosi 0-1 a Rio de Janeiro. Nel primo tempo di calcio se ne vede poco,le questioni dell’immediato prepartita. Al 33? ammonito Carlos Augusto, per un duro fallo su Giovani Lo Celso: il laterale dell’Inter zoppica anche per qualche istante, pur essendoto male lui. L’unico tentativo è ...