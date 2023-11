Treni | nuova galleria a Serravalle per il raddoppio della linea Pistoia-Montecatini

(Di mercoledì 22 novembre 2023) E’ stato abbattuto oggi, 22 novembre 2023, l’ultimo diaframmadi), concludendo così lo scavolunga quasi 2 chilometri. L’opera rientra nelle infrastrutture per iltrattaTerme, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana L'articolo proviene da Firenze Post.

Treno in ritardo, fermata speciale per Lollobrigida. La replica: "Potevano scendere tutti"

'Il ministro Lollobrigida non può trasformare iitaliani nella sua auto blu', dice ancora il ...al passato" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Arianna Meloni...

Treni turistici, da Roma a Cortina si viaggia di notte: attivata la nuova tratta RomaToday

Trenitalia, da oggi in vendita biglietti per viaggiare da Roma a Cortina Sky Tg24

Lollobrigida fa fermare il Frecciarossa in ritardo a Ciampino, ira opposizioni. Il ministro: «Fermata fruibile per tutti»

Il ministro Lollobrigida scende dal treno in ritardo e scatena le polemiche. Il Frecciarossa Torino-Salerno si è infatti fermato alla stazione di Ciampino, a sud di Roma, per far scendere ...

"Neanche quello...". La battuta (poco spiritosa) di Boldrini contro Lollobrigida

Il caso Lollobrigida ha ridestato le opposizioni. Il centrosinistra ha approfittato della notizia secondo la quale il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare avrebbe imposto al treno di ...