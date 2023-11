(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il provvedimento si rende necessario per consentiredida parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino L'articolo proviene daPost.

Treni - circolazione interrotta tra Firenze - Empoli. Le alternative per studenti e pendolari

Treni Firenze-Empoli : circolazione sospesa per tre fine settimana da sabato 18 novembre

Il Frecciarossa sbarca a Ciampino con il ministro Lollobrigida: il cognato di Meloni inaugura la fermata ad personam

... oltre 330 minuti di ritardo e pendolari in lacrime: 'Voglio dormire, ho smontato dalla notte in ospedale e arrivo a casa dopo cena', guasti sulla linea dell'alta velocità frae Roma. ...

Treni Firenze-Empoli, ecco quando è sospesa la circolazione per lavori a San Donnino gonews

Circolazione dei treni sospesa tra Empoli e Firenze. Si replica nel ... LA NAZIONE

Treni Firenze-Empoli: circolazione interrotta per lavori di manutenzione sabato 25 e domenica 26 novembre

Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino ...

FOTO, Batistuta a cena con Infantino e Beltran

Gabriel Omar Batistuta, Lucas Beltran e Gino Infantino: la storia insieme al futuro viola, in uno scatto postato poco fa da Beltran sui propri profili social. Cena fiorentina per Bati che, presente in ...