Tregua a Gaza | in cosa consiste l’accordo fra Hamas e Israele

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Come trapelato da più fonti nelle ultime ore, ala guerra potrebbe fermarsi per qualche giorno. Traci sarebbedefinitivo per una. L’intesa prevede la liberazione di 50 ostaggi israeliani da parte di. In cambiorilascerebbe 150 palestinesi imprigionati nelle sue carceri. Stando al quotidiano Haaretz,intende rilasciare 30 bambini, 8 madri e 12 donne, in cambio di 150 palestinesi e 4 giorni di. Saranno “10 gli ostaggi rilasciati ogni giorno di“. Per il Netanyahu: “L’intesa sugli ostaggi è la decisione giusta“. Le prime persone dovrebbe tornare libere forse giovedì 23 novembre. Un uomo palestinese piange i suoi cari uccisi dai bombardamenti ...