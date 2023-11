Tre appuntamenti di fine anno alla Tenuta Cavalier Pepe | il primo a novembre con il weekend del tartufo bianco

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unricco disi prepara. Vivere esperienze esclusive in un clima di cordialità e spensieratezza, deliziare il palato con vini e prodotti d’eccellenza del territorio irpino: sono queste le idee guida che hispirato un fitto programma di eventi. Andiamo per ordine. Cominciamo da sabato 25 e domenica 26, con undedicato al. Si preannuncia un’esperienza unica. L’accoglienza in Cantina sarà con Oro Spumante e Bruschette al Caciocavallo con, prima di illustrare le origini, le credenze mitologiche e le varietà del. All’aria aperta, la ...

A Menfi anche Vigliano Biellese designata "Città Europea del vino 2024"

... con molti, fra cui visite guidate nelle Cantine e un convegno dedicato alla figura di ... "Ognianni viene nominata non la città italiana del vino ma la città europea: tocca un anno a ...

Tre appuntamenti di fine anno alla Tenuta Cavalier Pepe: il primo a ... Il Denaro

TARCENTINA - Tre appuntamenti con i tecnici federali Friuligol

Rapina ad un rider alle Cascine: nei guai tre egiziani

Uno dei tre, il 23enne per la precisione, in quel periodo era peraltro sottoposto ad un’altra misura cautelare: quella dell’obbligo di firma in Questura, dove non avrebbe mancato di presentarsi agli ...

A Baveno il Forum internazionale del turismo. Tra i politici attesi anche Giorgia Meloni

Due giorni sul Lago Maggiore dedicati allo sviluppo del settore con ministri ed esperti. Santanché: "Visione, azione, futuro sono le tre parole chiave" ...