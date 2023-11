Trascorre 8 mesi in bici | il viaggio finisce in tragedia | Non doveva fermarsi perché

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Un uomo ha trascorso 8in sella alla suacletta ,tutto sembrava andare bene, ma quando si è fermato qualcosa è andato storto. Non sempre quando programmiamo unle cose vanno per il verso giusto: lo sa bene un turista francese a cui sfortunatamente è successa una cosa veramente brutta durante un’esperienza uniche che solo in pochi hanno il coraggio di fare. Per otto, infatti, l’uomo ha solcato le strade del mondo sulla suacletta, sfidando gli schemi convenzionali e abbracciando uno stile di vita non ordinario. Tutto sembrava procedere a meraviglia, fino a quando, nel momento in cui decise di, l’avventura prese una svolta inaspettata, gettando un velo di mistero su questa straordinaria storia. Quest’uomo aveva scelto di vivere la vita ...