Tragedia improvvisa nel mondo dello sport | muore a 16 anni

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Notizia shock dalche subisce una. Mortea soli sediciNotizia scioccante che non ci si aspetterebbe e che nessuno vorrebbe mai leggere. Una drammatica situazione ha colpito l’intero panorama, in particolar modo quello della ginnastica. Mia Spohie Lietke aveva soltanto sedici, ed era già una ginnasta ritmica professionista della federazione tedesca. Nonostante la sua tenera età, dato il suo enorme talento, l’atleta si stava già allenando per le Olimpiadi del 2028 di Los Angeles. Purtroppo però la sua carriera non potrà mai decollare. L’adolescente tedesca è venuta a mancare lo scorso 16 novembre, con la notizia che è stata resa pubblica dalla ...