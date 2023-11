Traffico Roma del 22-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Luceverdeben trovati a questo appuntamento Iniziamo dalla 24Teramo incidente tra Castel Madama e Tivoli versoprudenza per possibili rallentamenti molti gli eventi sul raccordo in carreggiata interna abbiamo code tra la Cassia e la Prenestina e tra Latisana e l’Aurelia lungo la carreggiata esterna si procede in coda tra Latisana e la diramazioneSudintenso in tangenziale con code tra l’olimpico e la Salaria verso San Giovanni fine Verso il Foro Italico tra il viale Castrense e la 24 disagi per un incidente sulla via del mare nei pressi di via di Mezzocammino in direzione di Ostia si rallenta per incidente in corso Trieste nei pressi di via Alessandria altri incidenti con code sul Ostiense all’incrocio con via Pellegrino Matteucci e sulla Trionfale nei pressi di via di ...