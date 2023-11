Traffico Roma del 22-11-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lunghe code sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Colombo e la diramazioneSud in interna file tra Bufalotta i Prenestina incolonnamenti in tangenziale Tra l’olimpico e la Salaria direzione San Giovanniintenso sulle consolari in uscita dalla capitale sulla Collatina circolazione rallentata per un incidente avvenuto all’altezza di via Giovanni cicali in direzioneincidente Concorde anche sulla carreggiata laterale della Colombo all’altezza di via del Canale della Lingua in direzione del centro sempre per incidente si rallenta su via dei Prati Fiscali in direzione di Piazzale Jonio da questa sera e fino a venerdì per l’allestimento delle via del Corso resterà chiusa tra Piazza Venezia e largo Chigi da ...