Traffico Roma del 22-11-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto lungo la carreggiata esterna del raccordo code a tratti tra la Pontina è la diramazioneSud Code in tangenziale Tra l’olimpico e la Salaria verso San Giovanni lì anche sul tratto Urbano della A24 tra il Viale Togliatti e Tor Cervara in uscita daintenso è rallentato ilsulla Flaminia da Corso Francia a raccordo anche sulla Cassia si rallenta via dei Due Ponti e via di Grottarossa Verso il raccordo nel tratto segnalato anche un incidente sulla Casilinarallentato per incidente all’incrocio con via de Marchesetti zona Torre Spaccata incidente in Viale dei Colli Portuensi in prossimità di via Antonio bennicelli per lavori invece sulla Tiburtina auto in coda tra Setteville e albuccione verso Tivoli i dettagli di queste di altre notizie Li ...