Traffico Roma del 22-11-2023 ore 14 | 30

(Di mercoledì 22 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dalle 14 alle 18 stazione in via Molise di fronte al ministero delle imprese del made in Italy divieti di sosta in via Molise in via di San Basilio dall’incrocio con via del basilico fino a piazza Barberini lavori di riqualificazione in Viale Palmiro Togliatti chiusa la rampa di immissione dalla Tiburtina verso Viale Togliatti in direzione dell’ingresso per il deposito Cotral in via Salaria avanti il cantiere Anas all’altezza di via di Settebagni rallentamenti alin zona Appio Latino per una voragine chiusa al transito via Tommaso da Celano sono deviate le linee 665 628 lunedì 27 novembre trasporto pubblico a rischio per uno sciopero nazionale di 24 ore ada agitazione tessera la rete Atac e buste riferisce della ...