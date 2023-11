Traffico Roma del 22-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto situazioneal momento tranquilla lungo la rete viaria della capitale e gli spostamenti registrati non stanno provocando particolari disagi alla circolazione questa sera e fino a venerdì per l’allestimento delle luminarie a via del Corso chiusura notturna tra Piazza Venezia e largo Chigi da 0:30 alle 5:15 devi andare le linee bus n 5 n 46 n90 n 201 e n 543 e di fila ricordiamo che per lavori alla sede tranviaria in Viale Palmiro Togliatti la corsia preferenziale di via è chiusa tra Viale Palmiro Togliatti via Bresadola deviata la linea tram numero 14 e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità