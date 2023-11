Traffico Roma del 22-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto sul tratto Urbano della A24rallentato tra l’uscita per via Fiorentini e l’ingresso con la tangenziale in via della Pineta Sacchetti rallentamenti tra Vittorio Montiglio e Largo Agostino Gemelli ed anche rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e via Emma perodi è ancora intenso ilnella capitale ma non sono presenti in piedi la circolazione a Trastevere fino alle ore 14 manifestazioni in Piazza Mastai dove non sono da escludere possibili disagi alla circolazione ripresi i lavori in Viale Palmiro Togliatti e sino al termine degli interventi rimane chiusa la rampa di immissione dalla Tiburtina verso Viale Togliatti in direzione dell’ingresso per il deposito del Cotral E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...