Traffico Roma del 22-11-2023 ore 10 | 30

(Di mercoledì 22 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàrallentato sul raccordo tra i vicoli Catilinae Ardeatina e Aurelia via del Pescaccio Code in via di Torrevecchia in via Boccea in via Bravettarallentato in via Leone XIII code sulla A24 Aurelia Antica tra Largo perassi è in via di San Pancrazio viabilità rallentata in viale Isacco Newton in direzione di viale dei Colli Portuensi in zona Appio Latino per una pagine chiusa al transito via Tommaso da Celano sono deviate le linee 675 e628anche per tre incidenti in via di San Gregorio all’altezza di via Celio vibenna via Nomentana all’altezza di via Messina Direzione di Porta Pia a San Lorenzo in all’altezza di via ramni In collaborazione con Luce Verde infomobilità